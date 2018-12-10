Общество
В России учителям и врачам могут запретить принимать подарки
В России учителям и врачам могут запретить принимать подаркиREGNUM04:46
В случае если закон будет принят, единственными допустимыми подарками, связанными с профессиональной деятельностью, останутся цветы и канцелярия. Кроме того, учителей и врачей также могут обязать сообщать руководству о фактах подталкивания к взяткам и коррупции.
REGNUM04:46
Оценить
312 человек отреагировали
с чего всё началось
Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, для таких работников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.РИА Новостивчера в 19:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Путешествия
Клиенты «Жемчужной реки» остаются на китайском берегу
Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае.
Обновлено в 05:00
Общество
Московских водителей предупредили о сильном тумане
Центр организации дорожного движения Москвы просит автомобилистов соблюдать осторожность из-за тумана.
Обновлено в 04:17
Общество
В Австралии умер «самый накачанный кенгуру» Роджер
Кенгуру по кличке Роджер, который приобрел известность в интернете благодаря впечатляющим размерам и мускулатуре, умер в Австралии в возрасте 12 лет.
Обновлено в 04:57
Транспорт
В МВД перечислили самые распространенные нарушения ПДД
В МВД рассказали о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения в 2017 и 2018 годах.
Обновлено в 04:44
Транспорт
Железнодорожное сообщение Германии парализовано из-за забастовки
Утром 10 декабря по всей Германии нарушено движение междугородних поездов из-за забастовки профсоюза железнодорожников и работников транспорта, передает канал N-TV.
Обновлено в 04:42
Общество
Суд 10 декабря решит вопрос о приостановлении ареста Льва Пономарева
"В суд поступило ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста Пономарева Л. Судебное заседание назначено на 10 декабря на 16:00 мск", - сказала представитель суда.
Обновлено в 04:56
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
В преддверии Нового года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладостей.
Обновлено в 04:58
Общество
Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания
Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания утвердила даты прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в регионах РФ, говорится в сообщении Минкомсвязи.
Обновлено в 04:59
Общество
Tumblr ограничил доступ к 161 странице по требованию Роскомнадзора
Владельцы сервиса Tumblr по требованию Роскомнадзора ограничили доступ к страницам пользовательских блогов с запрещенной информацией.
Обновлено в 04:48
Общество
В Москве в продажу поступила карта «Тройка» с обновлённым дизайном
Обновлено в 05:00
Общество
В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы по елочным базарам
В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы на право размещения елочных базаров, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Обновлено в 04:59
Общество
Центр «Права человека» предложили назвать именем Людмилы Алексеевой
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена выступить с предложением о присвоении имени правозащитника Людмилы Алексеевой научно-исследовательскому центру "Права человека, международное право и проблемы интеграции" при Московской государственной юридической академии.
Обновлено в 04:55
Общество
Facebook запретил эротические посты
Обновлено в 04:30
Общество
Снегопады в США оставили без света более 240 тысяч жителей
Ранее в субботу губернатор Северной Каролины Рой Купер сообщал, что без электричества могут остаться до 500 тысяч местных жителей.
Обновлено в 03:33
Транспорт
«Уральские авиалинии» с 25 декабря начнут полеты из Москвы в Сургут
Обновлено в 04:56