Футбол
Врачей «Зенита» не пускают в СИЗО к КокоринуPravda.Ru вчера в 10:59
Врачи "Зенита" не могут получить доступ к футболисту Александру Кокорину в СИЗО-2 "Бутырка". Разрешение на посещение пока не дают следователи, сообщил адвокат нападающего Андрей Ромашов.
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Адвокат: «Врач „Зенита“ готов посетить Кокорина, но разрешения следователя на это так и нет»
Бомбардир.рувчера в 10:24
Адвокат Кокорина: «Разрешения следователя на посещение врача „Зенита“ так и нет»
Sports.ruвчера в 16:22
«Тверской суд мы уже замучили». Адвокат Кокорина пожаловался на затягивание сроков рассмотрения апелляции
Телеканал 360°вчера в 09:56
Адвокат: «Врач готов посетить Кокорина в СИЗО, но разрешения следователя на это так и нет»
Sport24.ruвчера в 09:03
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