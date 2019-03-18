Врачей «Зенита» не пускают в СИЗО к КокоринуPravda.Ru вчера в 10:59

Врачи "Зенита" не могут получить доступ к футболисту Александру Кокорину в СИЗО-2 "Бутырка". Разрешение на посещение пока не дают следователи, сообщил адвокат нападающего Андрей Ромашов.

Врачей «Зенита» не пускают в СИЗО к Кокорину

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