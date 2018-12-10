Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, для таких работников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

с чего всё началось

Учителям и врачам запретят принимать любые подарки за исполнение должностных обязанностей, кроме цветов и канцелярских принадлежностей. Работники этих сфер должны будут информировать работодателя о ситуациях, когда их пытались склонить к коррупции.

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