Происшествия

Врача калининградского роддома №4 Елену Белую выпустили из СИЗО
Клопс
07:05

Врача калининградского роддома №4 Елену Белую выпустили из СИЗО.
Клопс07:05

Подробнее о событии

В калининградской Врачебной палате прокомментировали освобождение из СИЗО врача роддома

RT на русском06:10

Облсуд выпустил экс-главу роддома № 4 Елену Белую из СИЗО

Новый Калининград.Ru03:21

Суд выпустил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

РИА Новости04:24

«В адрес Белой поступали угрозы»: о чём говорит защита экс-главы роддома №4, где погиб младенец

Калининград.Ru08:01

Врача калининградского роддома №4 Елену Белую выпустили из СИЗО

Клопс07:05

Елену Белую отпустили под домашний арест

Вести Калининград07:26

Суд освободил из СИЗО врача роддома в Калининграде, где умер младенец

ТАСС04:11
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 08:22
Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

Обновлено в 08:24
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Российский город, который по решению Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью немецкой провинции Восточная Пруссия был передан СССР. Сегодня город Калининград - центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. Расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. Население - 475056 чел. По утверждениям городских властей, к ним добавляется ещё от 120 до 180 тыс. жителей области и приезжих из других регионов страны, живущих и работающих в Калининграде относительно легальным образом. Калининград - второй по численности населения город Северо-Западного федерального округа, третий - Прибалтики и седьмой среди городов побережья Балтийского моря...
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