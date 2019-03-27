Врача-педиатра осудили за фотосессию в бельеГазета.Ru вчера в 15:41

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

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