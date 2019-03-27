Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в бельеГазета.Ru вчера в 15:41

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.
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Из-за врача-педиатра в медицине разгорелся скандал с сексуальным подтекстом

Южный Федеральныйвчера в 22:17

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

Газета.Ruвчера в 15:41
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
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"Анжи" 30 марта рейсовым самолетом вылетят в Ростов-на-Дону на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", информирует официальный сайт клуба.
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Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
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Плишкова обыграла Вондроушову и вышла в полуфинал Miami Open

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Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Экс-полицейский подал иск к ТНТ за сцену секса с применением пистолета

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа и подготовиться к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман.
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Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти»

Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.
Обновлено в 08:57
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«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

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Здоровье

В Бангладеш женщина родила дважды за месяц

Жительница Бангладеш родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее сына, сообщает портал Asia One.
Обновлено в 05:08
Общество

Облик городов Крыма привяжут к их историко-культурному наследию

Создание архитектурного облика городов Крыма будет привязано к их историко-культурному наследию, сообщила главный архитектор республики Ирина Соловьева.
Обновлено в 08:05
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено в 05:41
Политика

В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Происшествия

При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек

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Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Общество

В центре Москвы найден фрагмент древнего надгробия знатного москвича

В Старопанском переулке Москвы археологи обнаружили фрагмент белокаменного надгробия XVI-XVII веков, принадлежавшего по всей видимости знатному москвичу, говорится в сообщении столичного департамента культурного наследия.
Обновлено в 06:54
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Общество

В Ивановской области решили не увольнять педиатра за откровенные фото

Завотделения городской детской поликлиники Кинешмы Елена Смирнова заявила, что руководство не будет увольнять педиатра Анастасию Орлову после того, как в интернете были опубликованы ее фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 06:04
Политика

23 депутата ГД оценят ущерб, нанесенный Крыму украинским правлением

Interfax-Russia.ru - В Госдуме создана рабочая группа по оценке ущерба, понесенного республикой Крым и городом Севастополем за период их нахождения в составе Украины, сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя нижней палаты парламента Иван Мельников.
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Футбол

Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева

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Экономика

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Спорт

МОК выберет нового президента в 2021 году

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.
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Политика

На Украине опубликован последний рейтинг кандидатов в президенты

Украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты финального опроса граждан страны о том, за кого они собираются голосовать на выборах президента в ближайшее воскресенье.
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Священники и казаки могут сорвать строительство крематория в Магадане

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Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
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Культура

Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
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Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 00:59
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