Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в бельеГазета.Ru вчера в 15:41
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.
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