Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в бельеГазета.Ru вчера в 15:41

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.
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Педиатр из Кинешмы разделась для откровенной фотосессии

На волне скандального случая с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, чьи снимки в целомудренном купальнике показались некоторым родителям чрезмерно провокационным, в Кинешме разгорелись нешуточные страсти в социальных сетях по поводу снимков уже местной молодой женщины.
Кинешемец.RUвчера в 03:26

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Откровенные фото кинешемского педиатра возмутили общественность

Кстати.Newsвчера в 05:54

Российская больница решила не увольнять педиатра за снимки в нижнем белье

Lenta.ru04:22

Педиатр из Кинешмы, выложившая откровенные фото в сеть, сохранит свою работу

БИЗНЕС Online03:45

Начальство заступилось за педиатра, которую осудили за эротическую фотосессию

URA.Ru04:03

В поликлинике в Кинешме отреагировали на фотосессию педиатра в нижнем белье

РИА Новости04:41

Детский врач из Кинешмы выложила в сеть свою эротическую фотосессию

Readovka Newsвчера в 04:20

Педиатр из Кинешмы разделась для откровенной фотоссесии

Кинешемец.RU26 марта в 10:50
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Здоровье

Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами

Обновлено вчера в 05:38
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:40
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане

Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Футбол

Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры

Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Интернет

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота

Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Венесуэла проведет военные операции без России

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Обновлено в 06:20
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

Обновлено в 05:29
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество

«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла

Проверено топленое масло марок President, «Молградъ»,«Починки», «ВкусВилл», «Избенка» (два последних сделаны одним и тем же производителем для торговой сети «ВкусВилл»).
Обновлено в 05:42
Музыка

Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика

Президент Киргизии заявил о важности русского языка для страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о важном государственном значении русского языка для республики.
Обновлено в 04:39
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Общество

Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

В интернете появилось видео испытаний Samsung Galaxy Fold на изгиб

Ранее в интернете появился ролик, записанный вьетнамским пользователем, на котором демонстрируется работа Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» вошла в Чёрное море

Дизель-электрическая подлодка ВМФ РФ "Великий Новгород" с ракетами «Калибр» прошла Босфор и вошла в Чёрное море.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
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