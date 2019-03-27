Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в бельеГазета.Ru вчера в 15:41
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье. Об этом сообщает Medrussia со ссылкой на сторис в инстаграме фотохудожницы Елены Щеголевой.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
На волне скандального случая с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, чьи снимки в целомудренном купальнике показались некоторым родителям чрезмерно провокационным, в Кинешме разгорелись нешуточные страсти в социальных сетях по поводу снимков уже местной молодой женщины.Кинешемец.RUвчера в 03:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Здоровье
Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
США призвали Россию убедить Сирию отвести войска с Голанских высот
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:40
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане
Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.
Обновлено в 05:50
Футбол
Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры
Австралийский нападающий Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота
Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Венесуэла проведет военные операции без России
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Обновлено в 06:20
Общество
В Якутии запретили мигрантам работать
Обновлено в 05:29
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Общество
«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла
Проверено топленое масло марок President, «Молградъ»,«Починки», «ВкусВилл», «Избенка» (два последних сделаны одним и тем же производителем для торговой сети «ВкусВилл»).
Обновлено в 05:42
Музыка
Лазарев отправился в Иерусалим на съемки визитки для Евровидения
Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером
«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Технологии
Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира
Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Политика
Президент Киргизии заявил о важности русского языка для страны
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке заявил о важном государственном значении русского языка для республики.
Обновлено в 04:39
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова
Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ
Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Общество
Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ
Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
В интернете появилось видео испытаний Samsung Galaxy Fold на изгиб
Ранее в интернете появился ролик, записанный вьетнамским пользователем, на котором демонстрируется работа Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» вошла в Чёрное море
Дизель-электрическая подлодка ВМФ РФ "Великий Новгород" с ракетами «Калибр» прошла Босфор и вошла в Чёрное море.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49