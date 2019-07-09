Футбол
Врач сборной России назвал сроки восстановления ЧерышеваNews.ru 11:33
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева. Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1–2 недели он приступит к тренировкам в общей группе, — приводит слова Безуглова пресс-служба РФС.
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Эдуард Безуглов: Через 1-2 недели Черышев приступит к тренировкам в общей группе
Советский спорт11:47
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