Врач национальной команды Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Неймара, который был заменён в самом начале товарищеского матча с Камеруном (1:0) из-за мышечного повреждения.

Футбол Футбол Россия проиграла Швеции в Лиге наций Дзюба в старте и полупустые трибуны Матч со Швецией подвёл для сборной России итоги крайне насыщенного и богатого на события года, и у подопечных Станислава Черчесова была отличная возможность завершить его на мажорной ноте.

Футбол Футбол Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.

Футбол Футбол Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле» Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.

Футбол Футбол Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что тренеры и руководители клубов лиги выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Футбол Футбол Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля» Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».

Футбол Футбол Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.

Футбол Футбол Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша

Футбол Футбол «Спартак» поздравил Джикию с днем рождения «Спартак» поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми! — говорится в сообщении клуба.

Футбол Футбол «Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.

Футбол Футбол Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче Футболисты сборных Турции и Украины в товарищеском матче разошлись миром. Встреча в турецкой Анталье завершилась со счетом 0:0.

Футбол Футбол Емельянов: надеюсь восстановиться после травмы к январю Футболист екатеринбургского "Урала" Роман Емельянов заявил, что надеется в январе приступить к полноценным тренировкам после серьезной травмы.

Футбол Футбол Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Футбол Футбол Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.