Футбол

Врач сборной Бразилии: Неймар избежал серьёзной травмы
Чемпионат
вчера в 19:43

Бразилия — Камерун
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, вчера
Стэдиум МК
Неймар
Ришарлисон
8′
19′
Жорж Манджек
Ришарлисон
45′
Роберто Фирмино
Габриэл Жезус
46′
46′
Андре Онана
Фабрис Ондоа
65′
Эрик Максим Шупо-Мотинг
Клинтон Н`Жи
68′
Стефан Баокен
Кристиан Бассогог
Виллиан
Уолас
69′
Паулиньо
Дуглас Коста
69′
76′
Пьер Кунде
Фабрис Олинга
89′
Карл Токо-Экамби
Жак Зуа
Врач национальной команды Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Неймара, который был заменён в самом начале товарищеского матча с Камеруном (1:0) из-за мышечного повреждения.
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