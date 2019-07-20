Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceAppГазета.Ru 08:22
Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось
Специалист уверен, что старение человека нельзя подогнать под шаблон. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.ТК Звездавчера в 10:58
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