Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceAppГазета.Ru 08:22

Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось

Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

Специалист уверен, что старение человека нельзя подогнать под шаблон. Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил врач-гериатр Валерий Новоселов.
ТК Звездавчера в 10:58

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Врач оценил правдивость состаренных в FaceApp фотографий

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Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

ТК Звездавчера в 10:58
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд.
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Зарядную станцию Supercharger V3 компания Tesla представила в начале марта.
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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
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Участие Киргизии в различных международных объединениях повышает их возможности в борьбе с современными угрозами.
Обновлено в 10:37
Общество

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Индия провела 12 успешных испытаний противотанковых ракет «Наг»

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"Краснодар" в матче второго тура российской премьер-лиги нанес поражение "Уфе" 3:2.
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
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Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте

Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти.
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