Футбол
Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!Спорт-Экспресс 02:30
Речь прокурора продолжается: - По версии подсудимых, именно Соловчук спровоцировал конфликт. Именно он ударил первым, сделав апперкот Мамаеву.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Футбол
Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»
Обновлено в 06:53
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево
Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево
Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Футбол
«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19