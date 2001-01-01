Футбол

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!Спорт-Экспресс 02:30

Речь прокурора продолжается: - По версии подсудимых, именно Соловчук спровоцировал конфликт. Именно он ударил первым, сделав апперкот Мамаеву.
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Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!

Спорт-Экспресс02:30
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Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Футбол

Кокорин обрадовался досрочному чемпионству «Зенита»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Порошенко назначил нового командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:41
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево

Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

Обновлено в 09:22
Политика

Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево

Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Происшествия

Звезды выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Обновлено в 03:41
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet

Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Политика

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Врачи Мурманской области погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено в 01:50
Футбол

«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

Обновлено в 08:02
Происшествия

В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона

Обновлено в 09:35
Политика

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Обновлено в 08:52
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика

Риелтор раскрыл стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 05:49
Наука

Российские биологи выяснили, как защитить сердце от нехватки кислорода

Обновлено в 09:07
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
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