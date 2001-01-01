Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!Спорт-Экспресс 02:30

Речь прокурора продолжается: - По версии подсудимых, именно Соловчук спровоцировал конфликт. Именно он ударил первым, сделав апперкот Мамаеву.

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Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!

Политика Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме "С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Происшествия СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Происшествия Путин заслушал доклады глав Минтранса и Минздрава о ЧП в Шереметьево Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин доложил президенту России Владимиру Путину о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы в аэропорту Шереметьево, где 5 мая после жесткой посадки сгорел лайнер «Аэрофлота» Sukhoi SuperJet 100.

Политика Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР.

Происшествия Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Происшествия Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Политика Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.