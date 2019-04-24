Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗОРБК 07:20
Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению. Об этом РБК сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
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Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
Обновлено в 10:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может нанять Флетчера на должность скаута
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер летом может занять в клубе должность скаута.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Общество
Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому
Новый мем появился благодаря второй серии восьмого сезона и разговору Дейенерис с одним из персонажей.
Обновлено в 12:13
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Хоккей
«Сарыарка» в пяти играх обыграла «Рубин» и стала чемпионом сезона ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» победила «Рубин» в пятом матче финальной серии плей-офф ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено в 13:00
Технологии
«Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил в новом дизайне терминал «Эра-ГЛОНАСС».
Обновлено вчера в 09:45
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено вчера в 20:43
Футбол
Моуринью ответил считающим его ублюдком футболистам
Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что некоторые футболисты считают его ублюдком.
Обновлено в 12:47
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Глава Минздрава сообщила о росте зарплат медиков на 120%
За 5 лет средняя зарплата врачей в России выросла на 120% и достигла 75 тысяч рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.
Обновлено в 10:26
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Футбол
Тамбов — Шинник 1:0
Обновлено в 13:11
Авто
Копия места смерти Кеннеди выставлена на продажу
Если вы любите раритетные автомобили, вам повезло, так как в продаже на eBay появился Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделали копию того самого лимузина JFK SS 100 X, в котором во время роковой поездки в Даллас в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди.
Обновлено в 12:24
Наука
Названы признаки склонности к изменам
Исследователи Оксфордского университета определили признаки у мужчин и женщин, которые свидетельствуют о склонности изменять своим супругам.
Обновлено в 07:27
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00