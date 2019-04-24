Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗОРБК 07:20

Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению. Об этом РБК сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
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«Состояние здоровья Кокорина ухудшается». Пресс-секретарь «Зенита» обеспокоен

Sport.ru11:44

«Зенит» настаивает на более углубленном осмотре Кокорина врачом клуба в СИЗО и проведении МРТ

Sport24.ru11:04

Пресс-секретарь «Зенита»: «Ситуация с травмой Кокорина в СИЗО ухудшается»

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Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению колена Кокорина

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Спорт-Экспресс04:50
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
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Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

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Футбол

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Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
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Футбол

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Обновлено в 13:33
Экономика

АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды

Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 11:02
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Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева

Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.
Обновлено в 13:10
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ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет

В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
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Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

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В России появится смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Компания Oppo презентовала новую линейку смартфонов - Reno.
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Пентагон: США не заинтересованы в гонке вооружений с Россией

Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией, а также в создании новых видов оружия.
Обновлено в 11:39
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
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Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

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Россияне стали массово продавать свои дачи

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Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
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Гаджеты

Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold

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Шоу-бизнес

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Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка

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Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
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Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня

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Geely выпустит конкурента Toyota Highlander

Китайская компания Geely собирается выпустить на внутренний рынок новый кроссовер VF12, который позиционирует как конкурента Toyota Highlander.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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