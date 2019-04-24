Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗОРБК 07:20
Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению. Об этом РБК сообщил представитель УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Политика
Антикоррупционное бюро завело дело против компании Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело дело из-за возможной растраты госсредств компанией "Киноквартал", учредителем которой является Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, сообщил в среду директор ведомства Артем Сытник.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на сегодняшний матч против московского «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:59
Общество
На московской выставке нелегально продавали препараты с плацентой
Росздравнадзор пресек продажу незарегистрированных медицинских изделий, в том числе препаратов, в состав которых входит плацента человека, а также проведение нелегальных пластических операций на выставке индустрии красоты "Интершарм" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Экономика
АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды
Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.
Обновлено в 11:02
Футбол
Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева
Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.
Обновлено в 13:10
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Гаджеты
В России появится смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой
Компания Oppo презентовала новую линейку смартфонов - Reno.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Пентагон: США не заинтересованы в гонке вооружений с Россией
Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией, а также в создании новых видов оружия.
Обновлено в 11:39
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась в любви к Ксении Собчак
Бузова, в свою очередь, откровенно рассказала о проблемах в жизни.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Авто
Geely выпустит конкурента Toyota Highlander
Китайская компания Geely собирается выпустить на внутренний рынок новый кроссовер VF12, который позиционирует как конкурента Toyota Highlander.
Обновлено в 03:00