Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗОLife.ru 04:57
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита". Напомним, что игрока беспокоит колено из-за ранее полученной травмы.
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Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:55
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В МИДе России ответили на заявление Ханстмана об угрозе РФ авианосцами
Заявления посла Соединенных Штатов в России Джона Хантсмана об угрозе РФ авианосцами США вызвали сожаления в российском МИДе.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара эвакуировали ТРЦ «Парк Европа»
Вечером 24 апреля в торгово-развлекательном центре «Парк Европа» на улице Красных Партизан произошел пожар.
Обновлено в 14:22
Политика
Минфин США включил двух человек в черные списки за связи с «Хезболлой»
Министерство финансов США ввело санкции против двух человек и трех компаний за связи с ливанским движением «Хезболла», следует из опубликованного 24 апреля ведомством официального заявления.
Обновлено в 15:56
Кино
Умер французский актер Жан-Пьер Мариэль
Обновлено в 17:19
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Общество
В Оренбурге «Бессмертный полк» хотят перенести на ул. Советскую
Резонанс вызвала информация о переносе акции «Бессмертный полк» с проспекта Победы на ул. Советскую.
Обновлено в 05:50
Политика
Во Флориде учителям разрешат носить оружие
Сенат законодательного собрания американского штата Флорида одобрил проект закона, разрешающий учителям носить оружие, несмотря на широкий общественный резонанс.
Обновлено в 17:57
Наука
Доказано существование редкой и аномальной материи
Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Авто
Вон Гриффин сделал очень крутой Ford F-150
Спортсмен-самоучка, ставший профессиональным дрифтером, Вон Гриффин-младший не только гоняет по треку, но и занимается бизнесом.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Двое детей погибли в Сирии, подорвавшись на мине
Обновлено в 16:15
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58