Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗОLife.ru 04:57
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита". Напомним, что игрока беспокоит колено из-за ранее полученной травмы.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп выступил с обращением в День памяти жертв геноцида армян
Президент США Дональд Трамп в День памяти жертв геноцида армян заявил, что в США чтят память жертв "одного из наихудших массовых зверств XX века".
Обновлено в 10:08
Общество
Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Культура
Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено вчера в 22:03
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме
Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико".
Обновлено в 15:32
Политика
Соловьев отреагировал на слухи о своей зарплате в 67 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на распространяющиеся в Сети слухи о его зарплате.
Обновлено в 11:47
Футбол
Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в Ростове
"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Энергетика
В Белоруссии могут приостановить транзит из России «ядовитой» нефти
В Белоруссии могут приостановить транзит "ядовитой" нефти на экспорт.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Загорелся трамвай у станции метро «Партизанская»
В столице возле станции метро "Партизанская" загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:15
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Гаджеты
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Кино
Девушка ищет отца и разрушает дома в трейлере «Эбигейл»
По сюжету молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни.
Обновлено в 13:54
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Двое детей погибли в Сирии, подорвавшись на мине
Обновлено в 16:15
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Восстановление экс-футболиста «Ювентуса» займет три месяца. Ожидается, что он приступит к тренировкам в начале следующего сезона.
Обновлено в 12:44
Общество
Москвичам пообещали похолодание на Пасху
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Футбол
Бойко на последних секундах сохранил для «Динамо» ничью в матче с «Шахтёром»
На НСК "Олимпийском" в Киеве завершился центральный матч 25-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтёром".
Обновлено в 13:31