Футбол
Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у КокоринаГазета.Ru 07:42
Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец". Медицинский работник выразил недовольство тем, что у форварда сине-бело-голубых отсутствуют физические нагрузки.
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Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Экономика
Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале
За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 09:07
Политика
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 10:17
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Финансы
S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровней
Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Авто
Renault начал продажи обновленного Kaptur
Компания Renault объявила о начале продаж на российском рынке обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 09:56
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве
Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
В документе речь идет о новом кроссовере Haval F7, который будут собирать на новом заводе компании Haval в Тульской области.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Россияне стали чаще продавать свои дачи
В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Происшествия
СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых
Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30