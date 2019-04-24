Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗОИнтерфакс 06:06
Врач футбольного клуба "Зенит" провел в СИЗО "Бутырка" осмотр футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
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