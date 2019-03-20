Шоу-бизнес
Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгамиРоссийский Диалог 02:25
Юлия Началова долгое время делала все только для своей семьи - вовремя позаботиться о здоровье ей не удалось. Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".
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Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Политика
Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность
Обновлено в 02:21
Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Экономика
Проект НОВАТЭКа стал претендентом на деньги ВСМ «Москва — Казань»
В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года участок оценивается в 621,8 млрд руб. Но проект РЖД давно критикует Минфин.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Власти Украины ввели санкции против Володина
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Губернатор Мурманской области ушла в отставку
Обновлено в 03:03
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Экономика
«Ъ»: центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Новым прокурором Башкирии станет Камиль Кашаев
Обновлено в 01:24
Технологии
Операторы связи допустили замедление развития интернета вещей в России
Принятие законопроекта о «суверенном рунете», принятого Госдумой в первом чтении, может затормозить развитие в России интернета вещей, предупреждает Ассоциация участников рынка интернета вещей в письме вице-премьеру Максиму Акимову и соавтору законопроекта сенатору Людмиле Боковой.
Обновлено в 01:56
Спорт
Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи
Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи.
Обновлено в 00:25
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика
С 2020 года детские пособия смогут получать около 70% семей
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В администрации Чеховского района Подмосковья проходят обыски
Следственные обыски проходят в администрации Чеховского района Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:22
Энергетика
Китай построит первую плавучую АЭС
В этом году Китай начнет строить свою первую плавучую атомную электростанцию.
Обновлено в 00:28
Финансы
Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году
«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Обновлено вчера в 17:45
Интернет
В честь дня рождения Баха Google выпустил дудл на основе нейросети
Как известно, 31 марта отмечается день рождения величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 02:04
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено 19 марта в 07:18
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15