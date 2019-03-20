Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгамиРоссийский Диалог 02:25

Юлия Началова долгое время делала все только для своей семьи - вовремя позаботиться о здоровье ей не удалось. Врач скончавшейся Юлии Началовой Василий Шуров рассказал "Московскому комсомольцу" о том, что, по его мнению, у певицы были проблемы с деньгами, передает "Российский Диалог".

Врач Юлии Началовой рассказал о ее проблемах с деньгами

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