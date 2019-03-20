Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечениеРИА Новости 16:24
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах. По его словам, полгода назад артистка лечилась в клинике бесплатно.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика
Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика
СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году
Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Авто
BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре
Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Политика
Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Общество
«Дикси» + «Бристоль». Кажется, торговые сети провалили эксперимент в Челябинске
Торговая сеть «Дикси» рассказала о запуске совместного проекта с «Бристолем» — открытии магазинов в формате shop-in-shop на Урале.
Обновлено в 22:42
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:50
Политика
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика
Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье
В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%
В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Политика
В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи
Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Политика
Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева
Обновлено в 02:31
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета
Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике
На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Налоговый маневр обходит пошлину
Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 18:21
Авто
MAN растет опережающими темпами
В сегменте европейских грузовиков MAN занял 3-е место с рыночной долей 18%, что на 1% больше, чем в 2017 г. Зарегистрировали 4907 грузовиков MAN, всего же поставили 5500 единиц.
Обновлено в 12:47