Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечениеРИА Новости 16:24

Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах. По его словам, полгода назад артистка лечилась в клинике бесплатно.
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У семьи Юлии Началовой не осталось денег

Московский Комсомолец11:07

В последние годы у Юлии Началовой было очень туго с деньгами

Телепрограмма17:43

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

РИА Новости16:24

«С деньгами было очень туго»: Началова еле сводила концы с концами

Комсомольская правда12:55

Врач Началовой рассказал о финансовых проблемах певицы

Известия17:32

Юлия Началова не смогла оплатить собственное лечение

News.ru16:00

Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение

Взгляд.ру15:58
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Экономика

СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году

Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре

Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»

Обновлено в 22:42
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Беркова объяснила госпитализацию переутомлением

Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть

Обновлено в 09:28
Политика

Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено в 21:27
Общество

«Дикси» + «Бристоль». Кажется, торговые сети провалили эксперимент в Челябинске

Торговая сеть «Дикси» рассказала о запуске совместного проекта с «Бристолем» — открытии магазинов в формате shop-in-shop на Урале.
Обновлено в 22:42
Кино

Скончался народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 07:50
Политика

Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов

«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье

В Подмосковье смертность от онкозаболеваний снизилась на 5%

В Московской области с 2015 года смертность от онкологических заболеваний снизилась на 4,5%. Эту информацию сообщает "360" со ссылкой на главного онколога областного Министерства здравоохранения Андрея Костина.
Обновлено в 09:38
Политика

В аппарате правительства пожаловались на дисциплину в Минкомсвязи

Правительственный департамент контроля и проверки выполнения решений пожаловался министру связи Константину Носкову на дисциплину в Минкомсвязи.
Обновлено в 22:54
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете

Обновлено в 16:21
Политика

Токаев призвал назвать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Испанский парапланерист чуть не сбил птицу во время полета

Алекс Колбек, занимавшийся парапланеризмом в горах Испании, заснял на видео, как он чуть не столкнулся с летящей птицей, сообщает UPI.
Обновлено в 22:48
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в откровенном купальнике

На своей странице в Instagram Анна Седокова опубликовала новое фото в откровенном купальнике. Подписчики оценили фигуру исполнительницы.
Обновлено в 08:16
Энергетика

Налоговый маневр обходит пошлину

Правительство корректирует увеличение нагрузки на нефтяную отрасль Правительство на совещании 21 марта примет решение, как изменить параметры налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 18:21
Авто

MAN растет опережающими темпами

В сегменте европейских грузовиков MAN занял 3-е место с рыночной долей 18%, что на 1% больше, чем в 2017 г. Зарегистрировали 4907 грузовиков MAN, всего же поставили 5500 единиц.
Обновлено в 12:47
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