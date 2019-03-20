Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечениеРИА Новости 16:24

Власти выделили семье бесплатное место для захоронения — как рассказал нам врач, лечивший Юлию, коммерческая стоимость участка, около миллиона рублей, семье певицы оказалась не по карману. В последние годы она жила очень скромно: «С деньгами было туго».

с чего всё началось

Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах. По его словам, полгода назад артистка лечилась в клинике бесплатно.

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

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