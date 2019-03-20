Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечениеРИА Новости 16:24

Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах. По его словам, полгода назад артистка лечилась в клинике бесплатно.
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Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

РИА Новости16:24

В последние годы у Юлии Началовой было очень туго с деньгами

Телепрограмма17:43

«С деньгами было очень туго»: Началова еле сводила концы с концами

Комсомольская правда12:55

Врач Началовой рассказал о финансовых проблемах певицы

Известия17:32

Юлия Началова не смогла оплатить собственное лечение

News.ru16:00

Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение

Взгляд.ру15:58

Врач Началовой рассказал о ее финансовых проблемах

Росбалт17:08
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Общество

Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика

Госдума одобрила во втором чтении закон о доплатах пенсионерам

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам.
Обновлено вчера в 06:07
Политика

Аваков признался в ежедневном использовании русского языка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Политика

Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР

Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Экономика

Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года

Долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика

Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика

Дочь Назарбаева Дарига избрана спикером Сената Казахстана

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Дату первого полета Ил-112В назвал источник

Сведениями о первом полете Ил-112В поделился источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Экология

На благовещенском Тайване появится общественное пространство

В текущем году в столице Амурской области появится новое общественное пространство.
Обновлено в 06:41
Политика

Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Технологии

Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры

Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Политика

МИД РФ пообещал ответ на санкции Австралии

В МИД РФ прокомментировали введение Австралией санкций против России, заявив, что Москва ответит на «эту недружественную акцию».
Обновлено в 13:29
Происшествия

Влюбленных задержали за массовое убийство на Урале

Двоих безработных жителей города Полевской (Свердловская область) — 22-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку — обвинили в убийстве четырех человек в поселке Зюзельский Полевского городского округа.
Обновлено в 11:40
Космос

Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС

В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено в 19:30
Здоровье

Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Происшествия

Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам

В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
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Российская певица, актриса и телеведущая.
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