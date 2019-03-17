Врач Началовой назвал ее смерть случайностьюИзвестия 11:45

Полгода назад Юля проходила лечение у главного врача клиники "Можайка 10" Василия Шурова. Как утверждает врач, тогда Юлию хорошо подлечили и певица была вполне здоровой.

с чего всё началось

Врач московской клиники «Можайка 10» Василий Шуров, у которого полгода назад проходила лечение певица Юлия Началова, назвал ее смерть случайностью и опроверг информацию о том, что артистка страдала от диабета, волчанки или наркозависимости.

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