Футбол

Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»Чемпионат вчера в 16:05

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Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов». Если предоставлять краткую справку, то Бутовский – представитель нового поколения, не ограниченного только внутренней школой.
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