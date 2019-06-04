Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»Чемпионат 16:05

Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов». Если предоставлять краткую справку, то Бутовский – представитель нового поколения, не ограниченного только внутренней школой.

Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»

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