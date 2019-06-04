Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»Чемпионат вчера в 16:05

Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов». Если предоставлять краткую справку, то Бутовский – представитель нового поколения, не ограниченного только внутренней школой.

Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»

Спорт Женская сборная России проиграла Бельгии в Лиге наций Женская сборная России по волейболу уступила Бельгии в седьмом матче предварительного раунда Лиги наций - 0:3. Россиянки потерпели шестое поражение на турнире.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Армия и оружие США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400 Глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.

Футбол Игрок «Лиона» проходит медосмотр для «Реала» Сообщается, что 23-летний футболист во Франции проходит медосмотр для мадридского клуба.

Политика СМИ сообщили о «конфликте интересов» из-за пресс-секретаря Зеленского Новый пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сотрудничала c The New York Times, опубликовав там статью о бизнесе сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Политика СМИ: Опубликовано видео подписания Филаретом решения об упразднении УПЦ КП В интернете опубликовали запись, на которой видно, что якобы на поместном соборе 15 декабря 2018 года лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко подписался под решением об упразднении УПЦ КП.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Наука Защищая от ВИЧ, мутация увеличивает риск смерти детей от всех причин Защищающая от ВИЧ мутация в гомозиготном состоянии повысила риск смерти от всех причин.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Армия и оружие Генерал рассказал о возможностях системы ядерного возмездия «Периметр» Возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности вовсе не нивелирует ценность советско-российской системы ядерного возмездия "Периметр", заявил РИА Новости в Риме бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Происшествия Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.

Авто Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.