Происшествия
В больнице сообщили о состоянии НавальногоРБК 04:48
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которого накануне госпитализировали из спецприемника, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РБК сообщили по телефону горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи городской клинической больницы им. В.В.Виноградова.
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с чего всё началось
Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".Интерфаксвчера в 17:04
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Происшествия
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МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено 27 июля в 06:54
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Инновационный материал, как сообщает издание Advanced Functional Materials, позволит создавать устройства для зарядки гаджетов при помощи тепла человеческого тела.
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Обновлено вчера в 22:46
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Позднее Петр служил во Французском иностранном легионе. Возможно, именно там он и стал Давидом Хондой. Похоронен Петр в Хакасии 25 июня.
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Мадридский «Реал» официально представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма клуб выполнена в бирюзовом цвете.
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