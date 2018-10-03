Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".

с чего всё началось

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, которого накануне госпитализировали из спецприемника, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РБК сообщили по телефону горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи городской клинической больницы им. В.В.Виноградова.

В больнице сообщили о состоянии Навального

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