Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в бельеГазета.Ru 09:37
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
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с чего всё началось
На волне скандального случая с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, чьи снимки в целомудренном купальнике показались некоторым родителям чрезмерно провокационным, в Кинешме разгорелись нешуточные страсти в социальных сетях по поводу снимков уже местной молодой женщины.Кинешемец.RUвчера в 03:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Энергетика
«Газпром нефть» не одобряет введение лицензирования экспорта
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что не видит смысла во введении лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку отрасль уже слишком зарегулирована, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Технологии
«Росатом» откроет в Москве центр 3D-печати
В 2019 году в Москве планируется открыть Центр аддитивных технологий госкорпорации "Росатом", где будут производить на заказ изделия на 3D-принтерах.
Обновлено в 05:25
Политика
В США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Как пишет газета «Известия» 28 марта, руководитель агентства Дэниел Элуэлл заявил, что информация с «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета не показала сбоев программного обеспечения лайнера.
Обновлено в 07:17
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).
Обновлено в 09:26
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Наука
Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Петербурге к лету завершат реставрацию Дачи Гаусвальд
Справка "РГ" Здание из дерева и камня, известное как "Дача Гаусвальд" или "Особняк Гаусвальда", было построено в стиле модерн на 2-й Березовой аллее Каменного острова в 1898 году.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд
Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 в России раскупили за полчаса
Первую партию Redmi Note 7 в России раскупили за 27 минут, сообщает Xiaomi. Партия составляла 15 200 копий.
Обновлено в 05:54
Авто
Новый Ford Kuga показали на видео
Судя по тизерному ролику, дизайн модели обновится в стиле нового Ford Focus, с которым Kuga разделила платформу.
Обновлено в 08:18
Авто
Ford закрывает производство в России и почти уходит из страны
Сегодня компания Ford объявила, что закрывает производство в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге.
Обновлено вчера в 10:57
Хоккей
ЦСКА — СКА 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 17:20
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Политика
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Культура
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Футбол
Болельщики «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Гол Лионеля Месси признан лучшим в истории «Барселоны» по итогам голосования среди болельщиков клуба.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Арестован подельник Абызова Николай Степанов
В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Юрист опроверг слова Фролова об отсутствии иска к Началовой
Юрист Максим Суров заявил, что хоккеист Александр Фролов подал иск к бывшей гражданской жене Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 13:35