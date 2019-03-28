Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в бельеГазета.Ru 09:37

На волне скандального случая с увольнением учительницы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, чьи снимки в целомудренном купальнике показались некоторым родителям чрезмерно провокационным, в Кинешме разгорелись нешуточные страсти в социальных сетях по поводу снимков уже местной молодой женщины.

с чего всё началось

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

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