Пятничные торги закрылись с рекордной за последние три месяца стоимостью доллара - 69 рублей. Такой цены он достиг в 20:30 21 декабря, сообщает РБК.

Впервые за три месяца доллар подорожал до 69 рублей

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