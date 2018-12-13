Футбол

Впервые за пять лет «Зенит» проиграл три матча подряд
Газета.Ru
21:05

Славия (Прага) — Зенит
2 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Эден Арена
Милан Шкода
25′
Яромир Змргал
32′
37′
Эльмир Набиуллин
Мирослав Стох
41′
46′
Эльмир Набиуллин
Роберт Мак
46′
Антон Заболотный
Себастьян Дриусси
67′
Эрнани
73′
Олег Шатов
Далер Кузяев
Милан Шкода
Ибраим Траоре
85′
Мирослав Стох
86′
Мирослав Стох
Михал Фридрих
90′
Ярослав Зелены
Александру Бэлуцэ
90′+2′
Впервые за пять лет петербургский "Зенит" проиграл в трех матчах подряд во всех турнирах, сообщает "Советский спорт". 13 декабря "Зенит" сыграл со "Славией" в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы, уступив чешской команде со счетом 0:2.
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