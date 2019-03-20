Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублей

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