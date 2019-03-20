Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новостивчера в 14:37

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВ02:33

ФРС помогла рублю побороть санкции

Коммерсантъвчера в 16:33

Рубль «пошел в наступление»

REGNUM05:47

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБКвчера в 14:36

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАССвчера в 14:17

Курс доллара упал ниже 64 рублей

RT на русскомвчера в 14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Уже на выходе политолог выкрикнул: «Россия воспрянет ото сна!»
Обновлено в 13:24
Космос

Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету

Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено в 12:49
Спорт

«Эйр Астана» сохранит название после переименования столицы Казахстана

Международный бренд "Астана" будет сохранен, авиакомпания "Эйр Астана" не сменит название после переименования столицы Казахстана, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Обновлено в 07:34
Общество

Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Кино

Умер заслуженный артист России Петр Зайченко

Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13
Экономика

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами

Обновлено в 08:51
Авто

Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика

Бывший президент Бразилии Мишел Темер арестован

Обновлено в 12:20
Политика

В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля

Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Госдумы к так называемому делу Шакро Молодого

Претензии депутата Андрея Скоча вызвало расследование "Новой газеты".
Обновлено в 13:01
Авто

Новый Mercedes-AMG CLA 45 замечен на тестах

«Заряженная» версия седана получит мотор с отдаче в 415 лошадиных сил. Немецкая компания вывела на тесты новый Mercedes-AMG CLA 45.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина

Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает "Коммерсант".
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.
Обновлено в 13:40
Политика

Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 14:02
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Авто

На рынок России вернутся автомобили Ravon

Обновлено в 14:16
Происшествия

В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Политика

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное