Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Исследовательский центр Thatcham Research из Британии составил рейтинг защищённости моделей от удалённого взлома и угона, в эксперименте принимали участие 11 автомобилей, которые оснащены бесключевым доступом.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
В Wintershall прокомментировали резолюцию ЕП по «Северному потоку—2»
Резолюция Европарламента (ЕП) по "Северному потоку — 2" не имеет никакого значения для дальнейшей реализации проекта, сообщил на пресс-конференции председатель правления Wintershall Марио Мерен.
Обновлено в 07:11
Авто
Haval выпустил топовую версию Haval H9 на российский рынок
Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек
Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Воронеже школьник умер на перемене
Следственный комитет выясняет причины и обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который скончался на перемене в школе в Воронеже, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Обновлено в 08:02
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Футбол
ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Происшествия
При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах
Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
Обновлено в 09:32
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Космос
Зафиксирован резкий рост солнечной активности
Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Обновлено в 03:40
Политика
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25