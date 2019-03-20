Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

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Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новостивчера в 14:37

А Минфин выполнил план по внешним заимствованиям

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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Газета.Ruвчера в 15:20

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАССвчера в 14:17
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Авто

В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9

Обновлено в 10:46
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
Политика

СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

Обновлено в 21:48
Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 13:47
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез

Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

Обновлено в 12:52
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Политика

Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Экономика

Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина

О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Баскетбол

«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка

Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

США отказались признать перехват B-52 российским Су-27

Ранее 21 марта Минобороны России выложило видео сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы, двумя истребителями Су-27.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Общество

Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»

Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Политика

В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Авто

Названы автомобили, которые легче всего угнать

Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
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