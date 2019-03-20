Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Авто
В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9
Обновлено в 10:46
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7
Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 13:47
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обидела Бузову и довела ее до слез
Участница «Дома-2» Ира Пинчук находится не в лучших отношениях с ведущей шоу Ольгой Бузовой.
Обновлено в 11:13
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.
Обновлено в 21:14
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Экономика
Финансовое здоровье «Мерси Агро» подкосили просчеты проекта и чужая дешевая свинина
О проблемах предприятия кулуарно известно давно — бизнес-модель с продажей по сниженным ценам больших кусков свинины с минимальной обработкой вызвала понимание далеко не у всех островитян.
Обновлено в 18:47
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Баскетбол
«Надежда» добыла победу над «Скио» в полуфинале Еврокубка
Оренбургская «Надежда» обыграла итальянский «Скио» в первом полуфинальном матче Еврокубка. Игра завершилась со счетом 67:61.
Обновлено в 17:23
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
США отказались признать перехват B-52 российским Су-27
Ранее 21 марта Минобороны России выложило видео сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы, двумя истребителями Су-27.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за фотографий в стиле «ню»
Во Франции мэр города был вынужден покинуть свой пост из-за откровенных фотографий.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено в 20:17
Политика
В Кремле отвергли планы по сохранению Путина у власти
Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
Обновлено в 07:16
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27