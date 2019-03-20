Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда вчера в 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Армия и оружие
CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон
Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено вчера в 19:32
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного
В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Новый седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta поступил в продажу
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Первые самостоятельные полеты выполнили молодые летчики Су-25 авиаполка ВВО в Забайкалье
Лейтенанты, прибывшие в полк в мае прошлого года, выполнили взлет, посадку и полет в заданном квадрате на штурмовиках Су-25 «Грач».
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Названа предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ
Предварительная причина пожара на Абаканской ТЭЦ - нарушение технологического регламента процесса производства, сообщает МЧС Хакасии.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин
Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.
Обновлено вчера в 02:37
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии
«Свободная пресса» сообщала, что чемпионат РФ по фигурному катанию среди женщин, который прошел в Саранске, преподнес громкую сенсацию — Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в итоге заняла только 5-е место, а ее постоянная конкурентка Евгения Медведева — 7-е место.
Обновлено 20 марта в 08:19
Здоровье
Чистый воздух нанесут на карту
В России появятся базы данных о состоянии окружающей среды В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре сообщили "Ъ", что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья будут созданы информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты.
Обновлено вчера в 18:24
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран-членов Европейского союза приняли единогласное решение по запросу Великобритании об отсрочке брексита.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
Минтруд РФ призвал чиновников хвалить подчиненных вместо премий
Министерство труда и соцзащиты России порекомендовало министрам и губернаторам заменить денежные премии для подчиненных публичной похвалой.
Обновлено в 01:01
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян
Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено вчера в 04:07
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия
Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57