Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новостивчера в 14:37

С чем связано ослабление курса доллара США

RT на русском10:39

Рубль вырос к доллару и евро после «голубиного» решения ФРС США

Телеканал 360°09:35

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАССвчера в 14:17

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБКвчера в 14:36

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВ02:33

ФРС помогла рублю побороть санкции

Коммерсантъвчера в 16:33
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Экономика

Visa и MasterCard захотели лишить денег

В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Кино

IGN опубликовал восемь тизеров «Джона Уика 3»

В преддверии нового трейлера портал IGN опубликовал восемь тизеров, по одному на каждого из героев картины: компанию Ривзу составили Холли Берри, Лоуренс Фишборн, Марк Дакаскос и Иэн МакШейн.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Доступ к учебным пособиям столичных педагогов откроют для жителей РФ

Обновлено в 10:36
Интернет

Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей

Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.
Обновлено в 12:25
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Гаджеты

Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве

В Роскачестве назвали лучшие проводные и беспроводные наушники, сообщает портал "Известия".
Обновлено в 08:40
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»

В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:18
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Кино

В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым

В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой

В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено в 07:35
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Захарова обвинила генсека НАТО во вранье по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести ни единого доказательства якобы нарушений Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Экономика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Тимати продемонстрировал беспроводные наушники от Black Star

Обновлено в 12:45
Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Политика

Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводный канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру

Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
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