Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда вчера в 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Подробнее о событии

А Минфин выполнил план по внешним заимствованиям

Коммерсантъвчера в 15:06

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Газета.Ru20 марта в 15:20

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВвчера в 02:33

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новости20 марта в 14:37

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБК20 марта в 14:36

С чем связано ослабление курса доллара США

RT на русскомвчера в 10:39

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАСС20 марта в 14:17
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Происшествия

В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет

16-летняя школьница родила ребёнка в туалете и завернула новорождённого в пакет. От чего умер младенец, предстоит выяснить следователям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате

Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области

Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено вчера в 03:42
Культура

Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Политика

Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020

Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика

«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС

"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Лавров обвинил Косово в нежелании нормализовать отношения с Сербией

Во главе самопровозглашенного Косово стоят люди, которые "в грош не ставят" робкие советы Евросоюза о необходимости нормализации отношений с Белградом.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт

На чемпионате мира по фигурному катанию лидирует Алина Загитова

Вчера в Сайтаме (Япония) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными

Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Обновлено в 00:48
Футбол

Сульшер хочет видеть в «МЮ» защитника «Лестер Сити»

Согласно сообщениям, исполняющий обязанности главного тренера Уле-Гуннар Сульшер убедил руководство «МЮ» подписать Магуайра с целью выстроить защиту команды вокруг англичанина.
Обновлено в 02:00
Политика

Конгрессмен заявил, что зять Трампа копирует для Белого дома переписку в WhatsApp

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не нарушает правила работы с документами государственной важности при использовании мессенджера WhatsApp в служебных целях.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Правительство утвердило новые правила целевого обучения

Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Здоровье

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов

На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
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