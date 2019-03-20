Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда вчера в 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет
16-летняя школьница родила ребёнка в туалете и завернула новорождённого в пакет. От чего умер младенец, предстоит выяснить следователям.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области
Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено вчера в 03:42
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020
Если потеря очков Брюсселе была, в принципе, ожидаемой, то в следующем матче команда Черчесова позволить себе этой роскоши уже не может.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Лавров обвинил Косово в нежелании нормализовать отношения с Сербией
Во главе самопровозглашенного Косово стоят люди, которые "в грош не ставят" робкие советы Евросоюза о необходимости нормализации отношений с Белградом.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Спорт
На чемпионате мира по фигурному катанию лидирует Алина Загитова
Вчера в Сайтаме (Япония) стартовал чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Сульшер хочет видеть в «МЮ» защитника «Лестер Сити»
Согласно сообщениям, исполняющий обязанности главного тренера Уле-Гуннар Сульшер убедил руководство «МЮ» подписать Магуайра с целью выстроить защиту команды вокруг англичанина.
Обновлено в 02:00
Политика
Конгрессмен заявил, что зять Трампа копирует для Белого дома переписку в WhatsApp
Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не нарушает правила работы с документами государственной важности при использовании мессенджера WhatsApp в служебных целях.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15