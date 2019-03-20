Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Общество
«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья
По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
США готовят истребители к сражению против Су-57
Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова
Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Политика
Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан
В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия
На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей
В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Авто
Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Обновлено в 04:38
Общество
Росреестр сократил сроки регистрации недвижимости
Росреестр в 2018 году сократил срок регистрации прав на недвижимость до пяти дней, сообщила в четверг на итоговой коллегии глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:02
Авто
Volkswagen и FAW объединятся в интеллектуальных сервисах
Компания под названием MOS Intelligent Connectivity Technology займётся разработкой и предоставлением современных сетевых сервисов для будущих моделей Фольксвагена и FAW-Volkswagen (уже в этом году), в том числе электрокаров на платформе MEB (с 2020-го).
Обновлено в 04:43
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44