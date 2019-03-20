Финансы

Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда 01:27

В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

РИА Новостивчера в 14:37

Рубль ускорил рост к доллару на Мосбирже после решения ФРС США по ставке

ТАССвчера в 14:17

Рубль укрепился до максимума с августа 2018 года на фоне решения ФРС США

РБКвчера в 14:36

Курс доллара упал ниже 64 рублей

RT на русскомвчера в 14:14

ФРС помогла рублю побороть санкции

Коммерсантъвчера в 16:33

Курс доллара опустился ниже 64 рублей впервые с лета прошлого года

РЕН ТВ02:33

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Газета.Ruвчера в 15:20
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Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Александр Дробыш рассказал о состоянии Елены Ваенги

Обновлено вчера в 07:38
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести

Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Авто

Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель

Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

США готовят истребители к сражению против Су-57

Накануне стало известно, что оборонное ведомство США разместило заказ на разработку воздушных целей, имитирующих российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова

Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Спорт

Загитова проходила процедуру допинг-тестирования до трёх часов ночи

Обновлено в 02:34
Авто

Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla

Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Культура

Песков поужинал с Джоном Траволтой

Обновлено в 02:50
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Кино

Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище

Обновлено вчера в 13:50
Общество

Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Авто

Стартовали продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Китайские дилеры Hyundai начали прием заказов на удлиненную версию кроссовера Santa Fe с кнопками вместо традиционного селектора КПП.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Общество

Росреестр сократил сроки регистрации недвижимости

Росреестр в 2018 году сократил срок регистрации прав на недвижимость до пяти дней, сообщила в четверг на итоговой коллегии глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:02
Авто

Volkswagen и FAW объединятся в интеллектуальных сервисах

Компания под названием MOS Intelligent Connectivity Technology займётся разработкой и предоставлением современных сетевых сервисов для будущих моделей Фольксвагена и FAW-Volkswagen (уже в этом году), в том числе электрокаров на платформе MEB (с 2020-го).
Обновлено в 04:43
Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
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