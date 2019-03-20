Финансы
Впервые за полгода курс доллара упал ниже 64 рублейАлтайская правда вчера в 01:27
В России 20 марта был зафиксирован минимальный за последние полгода курс доллара – 63,7 руб.
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Транспорт
Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве
В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Культура
Первая музейная ретроспектива Бориса Голополосова открылась в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке открылась выставка Бориса Голополосова.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке выросло до 93 человек
Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек, сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на власти республики.
Обновлено вчера в 15:38
Наука
Солнечная активность за последние сутки резко возросла
"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Первый серийный Ил-76МД-90А передадут Минобороны на следующей неделе
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан ВКС России на следующей неделе, сообщила пресс-служба "Авиационного комплекса имени Ильюшина".
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Спорт
У ИСУ нет доказательств, что Белл умышленно травмировала Ын Су
Международный союз конькобежцев (ИСУ) сделал заявление по поводу инцидента между Мараей Белл из США и Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Бизнес просит декриминализировать невозвращение валютной выручки
По мнению бизнес-сообщества, невозвращение выручки в иностранной валюте не может являться самостоятельным преступлением, а должно выступать в качестве отягчающего обстоятельства по иным составам преступлений, например по отмыванию денег.
Обновлено 19 марта в 09:18
Общество
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек
В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:23
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсадов за прогулы
Министерство образования и науки Самарской области предложило рассмотреть возможность отчисления детей, которые долго не посещают дошкольные образовательные учреждения без уважительных причин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарской губернской думы.
Обновлено в 03:06
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
«Ман Сити» просматривал 19-летнего хавбека «Бенфики» Фелиша
Скауты «горожан» просматривали 19-летнего дебютанта сборной Португалии, а также левого защитника лиссабонцев Алекса Гримальдо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (3:0). Фелишем, которого называют «новым Роналду», также интересуются «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан» и дортмундская «Боруссия».
Обновлено 20 марта в 21:43
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46