Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57ТАСС вчера в 09:26
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
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Происшествия
Спецназ начал штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
В России снижается численность рабочей силы
Эксперты проанализировали статистические данные относительно численности рабочей силы в России и пришли к неутешительным выводам.
Обновлено 06 августа в 08:25
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы
Личные счета сотрудников, по которым следствием проводилась проверка по делу об отмывании денег, также заблокированы.
Обновлено в 06:56
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Хоккей
«Куньлунь» заменит сборная Кубка губернатора Челябинской области
Для замены китайского клуба будет создана сборная Кубка губернатора Челябинской области, сообщает официальный сайт "Трактора".
Обновлено в 07:11
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple
ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 02:23
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Samsung представила Galaxy Note 10
Компания Samsung презентовала новую линейку фаблетов Galaxy Note 10.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Милла Йовович ждет третьего ребенка. Об этом 7 августа она сообщила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В ГИБДД назвали наиболее опасные дороги
Понарьин уточнил, что на федеральных трассах происходит 40% всех аварий, при которых погибают участники дорожного движения, 30% таких ДТП происходит на дорогах регионального значения, муниципальных.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Турция и США договорились создать в Сирии зону безопасности
Турецкая сторона, скрепя сердце, все же согласилась на участие американцев в создании зоны безопасности вдоль границы с Сирией к востоку от реки Евфрат.
Обновлено в 05:07
Наука
Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких
Обновлено в 05:58
Происшествия
Угроза повторных взрывов появилась под Ачинском. Объявлена эвакуация
Жители Каменки вернулись в дома только 8 августа после того, как деревня пострадала от взрывов на складах боеприпасов воинской части №586610−49.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Поврежденный в ходе штурма дом Атамбаева сняли на видео
Всего было предпринято две попытки штурма резиденции, расположенной в 20 километрах от Бишкека, но обе они были отбиты сторонниками Атамбаева.
Обновлено в 05:06
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Энергетика
Кабмин обязал «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения в августе
Поскольку самую низкую цену предлагал «Нафтогаз», в Кабмине отметили, что в августе цена должна быть снижена и составить 4 650 грн (12 тыс. руб.) за тысячу кубов, а не 4905 (12,7 тыс. руб.), как было ранее.
Обновлено в 01:27