Финансы
Впервые за почти год евро опустился ниже 72 рублейБИЗНЕС Online 09:24
Впервые с 25 мая прошлого года евро на торгах на Московской бирже упал ниже 72 рублей и составил 71,9975 рубля, что на 10,25 копейки ниже по сравнению с курсом предыдущего дня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено в 16:08
Политика
Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем
Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает Владимира Путина врагом.
Обновлено в 03:34
Наука
Мозг свиньи удалось частично оживить через 4 часа после ее смерти
Американские ученые частично оживили мозг свиньи через четыре часа после ее смерти.
Обновлено в 00:55
Политика
Трамп прокомментировал доклад Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщили СМИ
Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта, сообщает новостной портал "Масрави".
Обновлено в 13:54
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Экономика
«Газпром» заключил мировое соглашение с подрядчиком «Южного потока»
Итальянская Saipem, основной подрядчик строительства морской части газопровода в обход Украины «Южный поток», заключила мировое соглашение с «дочкой» «Газпрома» South Stream Transport B.V. по спору на €615 млн, который длился 3,5 года.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Политика
Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Собор Святого Патрика в Нью-Йорке пытались поджечь
У входа в собор Святого Патрика в Нью-Йорке полицейские задержали мужчину с двумя канистрами с бензином, с жидкостью для розжига и зажигалками.
Обновлено в 02:30
Технологии
Сбербанк создал цифровую телеведущую новостей Елену
Сбербанк создал цифрового двойника телеведущей новостей кредитной организации — Елену.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в столице Башкирии 16 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти
Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36