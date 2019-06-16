Финансы

Впервые за год ЦБ снизил ключевую ставкуМойка78 14 июня в 18:35

В банке России приняли решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых. Произошло это из-за замедления инфляции и смягчения денежно-кредитных условий. Как сообщает «Газета.ру», ранее ключевая ставка составляет 7,75% годовых.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31

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