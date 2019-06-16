Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%Интермонитор.ру 15 июня в 19:46

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% (на 0,25%). Решение принято на заседания совета директоров 14 июня, сообщает пресс-служба регулятора.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31

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