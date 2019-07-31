Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюИзвестия 10:04
Цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства 31 июля. Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые.
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В России утвердили список опасных пород собак
На днях, Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором потенциально опасными признаны 12 пород собак.
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
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Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
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Обновлено в 18:03
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
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Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
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Обновлено вчера в 22:54
Авто
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Медведев прокомментировал лесные пожары в России
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Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено в 18:35
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Суд в США отклонил иск Демпартии к России и Трампу
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В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей
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Обновлено в 09:50
Армия и оружие
В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России
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Обновлено в 17:15
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
Обновлено в 17:42
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04