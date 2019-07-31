Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюИзвестия 10:04

Цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства 31 июля. Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые.
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