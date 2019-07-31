Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюГазета.Ru 10:40
Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, последний раз дефляция была замечена в сентябре 2017 года. С 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%.
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Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Политика
США вводят санкции против главы МИД Ирана
Представитель вашингтонской администрации отметила также, что США не считают главу МИД Ирана партнером по потенциальному диалогу и хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга.
Обновлено в 16:35
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
Обновлено в 14:09
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Интернет
США может запретить аддиктивность в соцсетях
В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.
Обновлено в 16:38
Политика
Британцев уличили в предвзятости к российской полиции
Предвзятость заключается в том, что при столкновениях во Франции были убиты десятки и ранены сотни человек, о чём молчат британцы.
Обновлено в 16:43
Космос
Пьяная ракета
Удачным признали четвертый по счету запуск сверхлегкой японской ракеты «Момо» на топливе с добавлением саке.
Обновлено в 08:22
Общество
Популярная девушка-стример оказалась 58-летней женщиной
«Девушка» заявила, что не может показать себя, пока не получит донатов (денежное поощрение стримера зрителем) на сумму 100 тысяч юаней (чуть больше 920 тысяч рублей).
Обновлено в 09:42
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада
Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Raytheon представила облик гиперзвукового глайдера, который призван сокрушить противоракетную оборону России и Китая.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье
Текслер: оптимизация медицины в Челябинской области остановлена
Глава Челябинской области Алексей Текслер опубликовал третью программную статью, посвященную решению одной из наиболее волнующих южноуральцев проблеме – доступность медицинских услуг.
Обновлено в 01:28
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Культура
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
Всего планируют показать 15 коротких сюжетов.
Обновлено в 09:12
Гаджеты
На устройствах Huawei все-таки появится российская ОС из Иннополиса
Российская операционная система «Аврора» все-таки появится на устройствах от китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:04
Автоспорт
Квят определился с именем для новорождённой дочери
Обновлено в 17:19