Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал дефляциюГазета.Ru 10:40

Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА "Новости". По имеющейся информации, последний раз дефляция была замечена в сентябре 2017 года. С 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%.
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