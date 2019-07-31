Яблоки и помидоры, например, подорожали, а цены на картошку и огурцы немного снизилсь. Но радоваться рано, дефляция мешает экономическому росту, который и без того стремится в России к нулю. В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.

Впервые за два года в России зафиксирована дефляция

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