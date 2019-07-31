Экономика

Впервые за два года в России зафиксирована дефляцияГазета.Ru вчера в 12:35

Яблоки и помидоры, например, подорожали, а цены на картошку и огурцы немного снизилсь. Но радоваться рано, дефляция мешает экономическому росту, который и без того стремится в России к нулю. В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
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Огурцы как помощь экономике. Почему в России зафиксировали дефляцию

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Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

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Общество

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Общество

СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе

"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
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Как интернет вещей изменит нашу жизнь

Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Путешествия

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Роухани прокомментировал санкции против Зарифа

Президент Ирана Хасан Роухани назвал "ребячеством" санкции в отношении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа со стороны США, ранее заявлявших о готовности провести переговоры с Тегераном без предварительных условий.
Обновлено в 04:21
Политика

Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»

В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Здоровье

Дым пожаров портит сердечно-сосудистую систему

Врач Ярослав Ашихмин прояснил ситуацию. Он заявил, что дым от пожаров портит сердечно-сосудистую систему миниатюрными продуктами горения.
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Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

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Обновлено вчера в 23:22
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Что интересно, на руках у девушки помимо новенького флагмана корейского гиганта обнаружились и умные часы Galaxy Watch Active 2. Их анонс, судя по имеющимся данным, состоится чуть раньше смартфона — 5 августа.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

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Обновлено вчера в 07:25
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
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Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

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В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна

Обновлено 29 июля в 22:49
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Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы

НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
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