За указанный период было отмечено снижение цен на 0,1%, сообщается на сайте ведомства. Дефляция в этом году была отмечена впервые, на неделю раньше инфляция в России находилась на уровне 0,1%.

Росстат впервые за два года зафиксировал снижение цен

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