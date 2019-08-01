Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю. Так, с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1 процента. Больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук.

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

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