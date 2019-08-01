Экономика

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в РоссииРИА Новости вчера в 10:11

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю. Так, с 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1 процента. Больше всего подешевели огурцы, картофель, морковь и лук.
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Огурцы как помощь экономике. Почему в России зафиксировали дефляцию

РБК00:03

Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России

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Экономист призвал не обольщаться из-за падения цен в России

URA.Ruвчера в 11:17

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

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Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов

Российская газетавчера в 20:15

Росстат зафиксировал дефляцию впервые с 2017 года

RT на русскомвчера в 09:06

Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

ТАССвчера в 09:01
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:47, Ашберн
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Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
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«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
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Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»

Обновлено в 05:29
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Порошенко назвал работу своей мечты через 10 лет

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил желание стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 03:58
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Культура

Актрису Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:20
Космос

Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика

Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Космос

США планируют вернуться на Луну в 2024 году

Обновлено 29 июля в 11:03
Финансы

Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС

Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Экономика

Путин поручил повысить среднюю зарплату пожарных в 2019 году

Сотрудники МЧС, которые принимают участие в тушении пожаров в России, будут получать в среднем 24,8 тыс. рублей в 2019 году.
Обновлено в 03:34
Политика

Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять

Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Религия

Нона Гришаева предлагает тушить пожары в Сибири чтением молитв

Отечественная актриса Нона Гришаева убеждена, что справиться с лесными пожарами в Сибири поможет лишь чтение молитв.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Минобороны опробовало военный интернет

Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»

Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика

Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
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