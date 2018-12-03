Экономика

Впервые за 16 лет палладий стал дороже золота
Взгляд.ру
вчера в 09:21

Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, в ходе торгов в среду цена драгметалла достигла отметки 1256 долларов за тройскую унцию. Как сообщает Bloomberg, такая стоимость на 1,9% превысила уровень закрытия предыдущих торгов.
Взгляд.рувчера в 09:21

Подробнее о событии

Это вам не биткоин. На бирже стоимость палладия превысила цену золота

Life.ruвчера в 14:00

Палладий выиграл в автогонках

Коммерсантъвчера в 13:57

Палладий обогнал по цене золото впервые за 16 лет

Телеканал 360°вчера в 11:46

Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

Известиявчера в 09:22

Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота

РБКвчера в 08:47

Цена палладия впервые за 16 лет превысила стоимость золота

Интерфаксвчера в 03:23

Палладий вырос в цене до нового исторического рекорда

Profinance.ru03 декабря в 11:03
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Энергетика

Министры ОПЕК+ согласились с необходимостью снижения добычи нефти

Министры стран ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета в среду согласились с необходимостью снижения добычи нефти, в том числе Россия.
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Сбербанк ограничил переводы средств по номеру телефона

По информации колл-центра, которую приводит ТАСС, исключение кредитной карты из алгоритма перевода денежных средств по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря.
Обновлено в 00:34
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Сбербанк станет агентом Минприроды по проекту «Чистый воздух»

Сбербанк станет кредитором и консультантом Минприроды по федеральному проекту «Чистый воздух», сообщает РБК со ссылкой на первого замруководителя ведомства Дениса Храмова.
Обновлено в 00:39
Экономика

В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году

Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.
Обновлено в 00:16
Экономика

Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах

Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах.
Обновлено вчера в 23:52
Энергетика

Путин принял участие в запуске нового газового комплекса

Президент России Владимир Путин в среду по телемосту принял участие в запуске нового огромного газового комплекса на Ямале.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Mastercard и Visa снизят комиссию в Европе. Акции подешевели

Платежные системы Mastercard и Visa договорились снизить размер комиссионных сборов для кафе и магазинов, которые принимают платежные карты туристов в Евросоюзе, сообщили регуляторы ЕС.
Обновлено в 00:26
Экономика

Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову включить Центральную избирательную комиссию России в программу "Цифровая экономика", следует из письма, направленного в аппарат правительства 30 ноября (копия есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года

Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.
Обновлено в 00:30
Экономика

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 00:43
Экономика

Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году

Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 00:40
Экономика

Вадим Беляев и «ФК Открытие» отозвали иски друг против друга

Основатель «Открытие Холдинга» Вадим Беляев и банк «ФК Открытие», переданный на санацию в Фонд консолидации банковского сектора, отозвали иски друг против друга.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

В Кемеровской области появилась территория опережающего развития

Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:10
Экономика

Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков

Список аккредитованных для поддержки малого и среднего бизнеса российских банков будет расширен в десятки раз.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике

Обновлено вчера в 17:54
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