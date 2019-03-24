Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матчеГазета.Ru вчера в 19:15

Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года.

Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матче

Шоу-бизнес Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.

Спорт Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.

Происшествия Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Общество В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы» В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».

Армия и оружие Курс к победам: штурманы ВВС России отмечают профессиональный праздник Дата была установлена в 2000 году 24 марта штурманы Военно-воздушных сил России справляют профессиональный праздник.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой «Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.

Здоровье Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.

Общество Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.

Происшествия При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.

Шоу-бизнес Марат Башаров заявил о примирении с бывшей женой Елизаветой Шевырковой Как заявил в телефонном разговоре с журналистами сам Башаров, его семья не распадалась.

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Происшествия При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.

Общество В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.

Общество Почти четверть россиян курят ежедневно По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.

Авто Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.

Происшествия Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.

Футбол Депай летом может вернуться в АПЛ Форвард "Лиона" Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Политика Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.

Здоровье "Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.