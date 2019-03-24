Футбол

Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матчеГазета.Ru вчера в 19:15

Мальта — Фарерские острова
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
Кайриан Нвоко
13′
33′
Рене Йонсен
Кайриан Нвоко
36′
Стив Борг
61′
Андрей Агиус
62′
Хуан Корбалан
Зак Мускат
63′
68′
Сальви Ватинхаммар
Кай Лео Барталсстову
Майкл Мифсуд
Джозеф Церафа
72′
72′
Рене Йонсен
Клеминт Ольсен
Стив Борг
77′
79′
Рогви Бальдвинссон
Арни Фредериксберг
Роуэн Мускат
Джон Минтофф
85′
86′
Кай Лео Барталсстову
Хенри Бонелло
90′+8′
90′+8′
Якуп Людвиг Томсен
90′+9′
Халлур Ханссон
90′+9′
Гилли Соренсен
Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Мальты прервала шестилетнюю серию без побед и впервые с 2006 года выиграла дома

Sportbox.RUвчера в 20:01

Мальта победила в матче отбора Евро впервые за 13 лет

Бомбардир.рувчера в 15:59

Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матче

Газета.Ruвчера в 19:15

Мальта впервые за 13 лет победила в домашнем официальном матче

Sport24.ruвчера в 18:44

Мальта выиграла шестой матч в истории и первый за шесть лет

Спорт-Экспрессвчера в 15:11

Сборная Мальты впервые за 13 лет выиграла домашний официальный матч

Евро-футбол.рувчера в 19:05

Сборная Мальты прервала шестилетнюю серию без побед и впервые с 2006 года выиграла дома

Матч ТВвчера в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Спорт

Золото сильной воли: Алина Загитова могла сняться с чемпионата мира

Оказалось, когда все гадали, как выступит Алина Загитова в Сайтаме, и переживали, и сострадали, и готовились к эмоциональному взрыву чемпионата мира, за несколько дней до короткой программы вообще решался вопрос о выходе спортсменки на лед.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами

Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Курс к победам: штурманы ВВС России отмечают профессиональный праздник

Дата была установлена в 2000 году 24 марта штурманы Военно-воздушных сил России справляют профессиональный праздник.
Обновлено в 00:34
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Общество

Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны

Минюст Казахстана заявляет, что жителям Нур-Султана не придется получать новые документы на квартиры, дома и прочую недвижимость, переоформлять дарственные и менять свидетельства о рождении, о браке, о смерти.
Обновлено в 03:25
Авто

Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Экономика

Морские зерновые терминалы появятся в Азове и Таганроге

Обновлено вчера в 04:17
Общество

В Петропавловске-Камчатском на дорогу вылилось 8 т рыбных отходов

Обновлено в 00:24
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Марат Башаров заявил о примирении с бывшей женой Елизаветой Шевырковой

Как заявил в телефонном разговоре с журналистами сам Башаров, его семья не распадалась.
Обновлено в 03:27
Общество

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»

Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц

Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.
Обновлено в 03:19
Общество

В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе

Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

Акции протеста против президента и правительства проходят в Белграде

Обновлено вчера в 13:49
Авто

Сносит крышу: О необычной поломке ВАЗ-2107 рассказали эксперты

Начиная с появления ВАЗ-2107 вместо натяжного потолка с красивым дизайном на «семерке» появилась жесткая формованная деталь, которая иногда падала целиком или по частям.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе

В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Футбол

Депай летом может вернуться в АПЛ

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.
Обновлено в 04:11
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Фанаты британской группы The Prodigy смогут принять участие похоронах вокалиста и танцора трио Кита Флинта.
Обновлено вчера в 22:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мальта
Государство
Островное государство в Средиземном море, на Мальтийском архипелаге. 1 мая 2004 года Мальта стала членом Европейского союза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Мальты по футболу
Мальтийский футбольный клуб
Представляет Мальту на международных матчах по футболу. Управляющая организация - Футбольная ассоциация Мальты. По состоянию на 29 ноября 2018 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 182-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года - 51-е.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное